Auto elettrica, un dossier da campagna elettorale (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ultima indagine trimestrale Acea sul mercato delle Autovetture, per tipologia di alimentazione, e relativa all’area Ue (esclusa Malta), allargata all’Efta e al Regno Unito ci dice che il mercato dell’Auto continua a soffrire. Nel semestre gennaio-giugno 2022, si sono raggiunte circa 5,6 milioni di nuove immatricolazioni, il 13,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Le Auto a benzina sono calate del 22,1%, così come quelle a diesel (-32,1%). Solo l’elettrico, con un 5,3% di crescita, va in controtendenza. I dati confermano quanto avevamo detto, ovvero che la mobilità va nella direzione della sostenibilità. Gli incentivi, non c’è dubbio, aiutano. Ma la proiezione è quella. Il tema del futuro dell’Auto resta quindi caldo, e merita un approfondimento, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni politiche ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ultima indagine trimestrale Acea sul mercato dellevetture, per tipologia di alimentazione, e relativa all’area Ue (esclusa Malta), allargata all’Efta e al Regno Unito ci dice che il mercato dell’continua a soffrire. Nel semestre gennaio-giugno 2022, si sono raggiunte circa 5,6 milioni di nuove immatricolazioni, il 13,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Lea benzina sono calate del 22,1%, così come quelle a diesel (-32,1%). Solo l’elettrico, con un 5,3% di crescita, va in controtendenza. I dati confermano quanto avevamo detto, ovvero che la mobilità va nella direzione della sostenibilità. Gli incentivi, non c’è dubbio, aiutano. Ma la proiezione è quella. Il tema del futuro dell’resta quindi caldo, e merita un approfondimento, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni politiche ...

