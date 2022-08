Aumento pensioni da ottobre: come cambia l’importo e per chi (Di venerdì 5 agosto 2022) In arrivo un nuovo Aumento delle pensioni. A stabilirlo è stato il governo con una norma presente all’interno del Decreto Aiuti bis approvato nella serata del 4 agosto. In particolare, il nuovo Decreto-legge varato per contrastare l’Aumento del costo della vita ha disposto che la rivalutazione delle pensioni prevista per il 2023 venga anticipata al 1° ottobre 2022. Questo si traduce in un Aumento nel cedolino della pensione di ottobre di 2 punti percentuali. La rivalutazione dell’importo delle pensioni per adeguarle all’inflazione è definito perequazione e viene applicata il 1° gennaio di ogni anno. Per il 2022, la percentuale di variazione applicata per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari all’1,7%. ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 5 agosto 2022) In arrivo un nuovodelle. A stabilirlo è stato il governo con una norma presente all’interno del Decreto Aiuti bis approvato nella serata del 4 agosto. In particolare, il nuovo Decreto-legge varato per contrastare l’del costo della vita ha disposto che la rivalutazione delleprevista per il 2023 venga anticipata al 1°2022. Questo si traduce in unnel cedolino della pensione didi 2 punti percentuali. La rivalutazione deldelleper adeguarle all’inflazione è definito perequazione e viene applicata il 1° gennaio di ogni anno. Per il 2022, la percentuale di variazione applicata per il calcolo della perequazione delleè pari all’1,7%. ...

