Attira le vicine in casa con l'inganno per violentarle: 27enne in carcere (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I carabinieri hanno fermato a Marcianise (Caserta) un 27enne per violenza sessuale su due diverse vicine di casa. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla base delle denunce presentate dalle due vittime (assistite dall'avvocato Giuseppe Guadagno), per fatti avvenuti a giugno e a luglio. Ad imprimere un'accelerazione alle indagini, in particolare, quanto denunciato ai carabinieri dalla seconda vittima, una 47enne, dopo una violenza che sarebbe avvenuta lo scorso 27 luglio. Quel giorno, secondo il racconto della donna, il vicino l'avrebbe Attirata in casa con l'inganno, chiudendo la porta con le mandate: avrebbe tentato di stuprarla, non riuscendovi per l'energica reazione della vittima, che si è ...

