Atletica, Sara Fantini torna in gara dopo aver accarezzato il podio ai Mondiali: appuntamento a Vicenza (Di venerdì 5 agosto 2022) Sara Fantini torna in gara dopo l’eccellente quarto posto ottenuto ai Mondiali. L’azzurra ha accarezzato il podio nel lancio del martello a Eugene e ha deciso di fare il proprio rientro in pedana al Meeting Brazzale, che andrà in scena sabato 6 agosto a Vicenza. La primatista italiana, capace di una stoccata da 75.77 metri prima della rassegna iridata, si cimenterà così nell’ultima prova prima degli Europei, che si disputeranno a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. La nostra portacolori si presenterà in terra tedesca tra le grandi favorite della viglia per la conquista della medaglia d’oro. L’emiliana sarà affiancata dalla discobola Daisy Osakue, che deve invece riscattare l’opaca prova di Eugene. In terra veneta vedremo all’opera ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022)inl’eccellente quarto posto ottenuto ai. L’azzurra hailnel lancio del martello a Eugene e ha deciso di fare il proprio rientro in pedana al Meeting Brazzale, che andrà in scena sabato 6 agosto a. La primatista italiana, capace di una stoccata da 75.77 metri prima della rassegna iridata, si cimenterà così nell’ultima prova prima degli Europei, che si disputeranno a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. La nostra portacolori si presenterà in terra tedesca tra le grandi favorite della viglia per la conquista della medaglia d’oro. L’emiliana sarà affiancata dalla discobola Daisy Osakue, che deve invece riscattare l’opaca prova di Eugene. In terra veneta vedremo all’opera ...

