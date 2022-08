Atletica, Mondiali U20: Afrifah batte Tebogo sui 200 a suon di 19.96! Le 4×100 volano in finale, Vattolo 9° (Di venerdì 5 agosto 2022) A Cali (Colombia) proseguono i Mondiali Under 20 di Atletica leggera. Livello mostruoso sui 200 metri, dove serve correre sotto i 20 secondi per vincere il titolo. Festa grande per l’israeliano Blessing Akawasi Afrifah che si mette al collo la medaglia d’oro con il tempo di 19.96 battendo Letsile Tebogo, il grande favorito della vigilia. Il botswano, trionfatore dei 100 metri con un superbo 9.91, taglia il traguardo in 19.96, ma si deve accontentare dell’argento per appena sei millesimi. I due fuoriclasse sono affiancati sul podio dall’australiano Calab Law (20.48). Davide Vattolo si è fermato al nono posto nella finale del lancio del martello con 72.54 metri, a 51 centimetri dall’ingresso tra i migliori otto. A trionfare è stato il finlandese Max Lampinen con un solo ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) A Cali (Colombia) proseguono iUnder 20 dileggera. Livello mostruoso sui 200 metri, dove serve correre sotto i 20 secondi per vincere il titolo. Festa grande per l’israeliano Blessing Akawasiche si mette al collo la medaglia d’oro con il tempo di 19.96ndo Letsile, il grande favorito della vigilia. Il botswano, trionfatore dei 100 metri con un superbo 9.91, taglia il traguardo in 19.96, ma si deve accontentare dell’argento per appena sei millesimi. I due fuoriclasse sono affiancati sul podio dall’australiano Calab Law (20.48). Davidesi è fermato al nono posto nelladel lancio del martello con 72.54 metri, a 51 centimetri dall’ingresso tra i migliori otto. A trionfare è stato il finlandese Max Lampinen con un solo ...

