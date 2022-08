Atletica, la Diamond League fa tappa a Chorzow: Vallortigara e altri tre azzurri al via (Di venerdì 5 agosto 2022) Con i mondiali di Eugene alle spalle, l’Atletica italiana è pronta a vivere un altro fine settimana denso di eventi che continueranno ad avvicinarci al secondo grande appuntamento dell’estate, gli europei di Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto. A Chorzow, in Polonia, va in scena nella giornata di domani, sabato 6 alle ore 16:00, la nona tappa della Wanda Diamond League, con tante stelle reduci dal campionato iridato disputatosi in Oregon. Saranno quattro gli azzurri impegnati, con particolare attenzione al bronzo mondiale Elena Vallortigara nel salto in alto; Elena Bellò correrà gli 800, mentre Filippo Randazzo sarà protagonista nel lungo e Nick Ponzio nel getto del peso. Si disputerà nel pomeriggio di domani anche il Meeting di Vicenza, che vedrà ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Con i mondiali di Eugene alle spalle, l’italiana è pronta a vivere un altro fine settimana denso di eventi che continueranno ad avvicinarci al secondo grande appuntamento dell’estate, gli europei di Monaco di Baviera, in programma dal 15 al 21 agosto. A, in Polonia, va in scena nella giornata di domani, sabato 6 alle ore 16:00, la nonadella Wanda, con tante stelle reduci dal campionato iridato disputatosi in Oregon. Saranno quattro gliimpegnati, con particolare attenzione al bronzo mondiale Elenanel salto in alto; Elena Bellò correrà gli 800, mentre Filippo Randazzo sarà protagonista nel lungo e Nick Ponzio nel getto del peso. Si disputerà nel pomeriggio di domani anche il Meeting di Vicenza, che vedrà ...

