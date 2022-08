Atletica, Antonio La Torre: “Credo in Jacobs per gli Europei, Tortu da medaglia. La 4×100 avrà dei cambi” (Di venerdì 5 agosto 2022) Antonio La Torre, il DT della Nazionale azzurra, aveva già posto da tempo come obiettivo quello di Monaco 2022, un evento continentale per il quale l’Italia potrà contare su 101 rappresentanti, 54 uomini e 47 donne. Ha parlato della spedizione alla Gazzetta dello Sport (Claudio Lenzi), e il focus più importante è legato alla velocità italiana, l’indubbia punta di diamante. Sui numeri della spedizione azzurra: “A Eugene eravamo in 60, ma gli aventi diritto erano 82. Se pensiamo a questo numero i 101 spaventano molto meno. La grande crescita dell’Atletica italiana è sotto gli occhi di tutti e l’effetto Olimpiade è ancora vivo, anche se si conferma un anno tribolato ”. Naturalmente il discorso verte sia su Marcell Jacobs che su Filippo Tortu: “Marcell è un bene dello sport italiano, è normale che tutte le ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022)La, il DT della Nazionale azzurra, aveva già posto da tempo come obiettivo quello di Monaco 2022, un evento continentale per il quale l’Italia potrà contare su 101 rappresentanti, 54 uomini e 47 donne. Ha parlato della spedizione alla Gazzetta dello Sport (Claudio Lenzi), e il focus più importante è legato alla velocità italiana, l’indubbia punta di diamante. Sui numeri della spedizione azzurra: “A Eugene eravamo in 60, ma gli aventi diritto erano 82. Se pensiamo a questo numero i 101 spaventano molto meno. La grande crescita dell’italiana è sotto gli occhi di tutti e l’effetto Olimpiade è ancora vivo, anche se si conferma un anno tribolato ”. Naturalmente il discorso verte sia su Marcellche su Filippo: “Marcell è un bene dello sport italiano, è normale che tutte le ...

