Atalanta pronta a salutare Sam Lammers. Ecco tutti i dettagli dell’affare

(Di venerdì 5 agosto 2022)sempre più diretto verso l’Empoli, creando non solo spazio per le liste ma anche al possibile arrivo di Andrea Pinamonti Per portare Pinamonti all’, i nerazzurri devono prima cedere Sam: l’unica punta pura rimasta in squadra. Dopo gli interessi di Cremonese e Bologna, l’Empoli è procinto di chiudere l’affare (dopo aver concluso per Cambiaghi). Attualmente risulta che c’è da decidere solo la formula del passaggio: prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di salvezza) oppure addio a titolo definitivo. Una cosa è certa, la fumata bianca arriverà a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

