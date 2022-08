Atalanta: Lookman, decisione facile da prendere (Di venerdì 5 agosto 2022) "Venire all'Atalanta è stata una decisione facile da prendere". Sono le prime parole di Ademola Lookman, ex Lipsia, ufficializzato ieri, ai canali ufficiali della società: "E' un ambiente incredibile, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) "Venire all'è stata unada". Sono le prime parole di Ademola, ex Lipsia, ufficializzato ieri, ai canali ufficiali della società: "E' un ambiente incredibile, ...

Atalanta_BC : C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città! ???? Welcome, @Alookman_! ???? There’s a new superhero in #BergAMO! ???? We… - DiMarzio : #Calciomercato | @Atalanta_BC, è ufficiale l’arrivo di #Lookman: il comunicato ufficiale - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC, #Lookman non sblocca #Miranchuk-@TorinoFC_1906: la situazione - sportli26181512 : Atalanta, Lookman: 'E' stato semplice decidere, sapevo da tempo di questa possibilità': Ademola Lookman, nuovo atta… - tuttoatalanta : Le prime parole nerazzurre di Lookman: 'Felice di essere qui, l'Atalanta mi voleva da tempo. Mi piace segnare, sono… -