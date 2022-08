Atalanta: baby Cisse in prestito al Pisa (Di venerdì 5 agosto 2022) Moustapha Cisse, 14 gol in 15 partite nella formazione Primavera oltre al gol vittoria contro il Bologna con la prima squadra, passa dall'Atalanta al Pisa, in serie B. L'attaccante della Guinea, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Moustapha, 14 gol in 15 partite nella formazione Primavera oltre al gol vittoria contro il Bologna con la prima squadra, passa dall'al, in serie B. L'attaccante della Guinea, ...

