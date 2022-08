Assegno Unico, attenzione al dettaglio: può costarti caro (Di venerdì 5 agosto 2022) Molti beneficiari dell’Assegno Unico si stanno trovando in difficoltà perché hanno commesso un errore in domanda e non riescono a modificarlo Nonostante il fatto che l’Assegno Unico Universale sia in vigore ormai da sei mesi, sono ancora tanti gli italiani che hanno problemi nell’erogazione o che non riescono a fare delle modifiche alle domande presentate L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 5 agosto 2022) Molti beneficiari dell’si stanno trovando in difficoltà perché hanno commesso un errore in domanda e non riescono a modificarlo Nonostante il fatto che l’Universale sia in vigore ormai da sei mesi, sono ancora tanti gli italiani che hanno problemi nell’erogazione o che non riescono a fare delle modifiche alle domande presentate L'articolo proviene da Consumatore.com.

elenabonetti : Il tempo della tolleranza verso le ipocrisie è finito. @ItaliaViva ha voluto sostenuto e difeso l’assegno unico. Il… - ItaliaViva : “Uno dei successi del nostro governo, e della Ministra @elenabonetti in particolare, è stato l'assegno unico”. Dan… - Ettore_Rosato : Ci sono battaglie che potevano essere comuni. Il pd ha purtroppo abbandonato anche quelle sull’assegno unico e sul… - Pasqual83131114 : RT @renziano_il: Un altro successo di @ItaliaViva. Strano ve'? ?????? .@Palazzo_Chigi, conferenza stampa #decretoAiuti: il ministro #Franc… - AntonioSassone7 : RT @SilviaZorzi77: Ma bastava seguire l'attualità, che ne so, un tg, leggere un quotidiano, anche online, per sapere che le domande per l'a… -