Ascolti TV 4 agosto 2022, vola Marco Liorni con Reazione a Catena: estate ko per Sei sorelle (Di venerdì 5 agosto 2022) Torna la rubrica dedicata all'analisi degli Ascolti tv della giornata di ieri 4 agosto 2022. In questo giovedì si segnala il flop riscontrato da Sei sorelle nel pomeriggio di Rai 1. Al contrario, Terra Amara e le altre soap di Canale 5 continuano a svettare verso l'alto. Nella fascia del Prime Time è sempre Don Matteo a fare incetta di spettatori mentre su Rai 2 si è tenuto l'ultimo appuntamento stagionale dell'evento musicale 'Tim Summer Hits'. Spazio a Marco Liorni che continua a ricevere una grossa attenzione da parte del pubblico spettatore. Ascolti TV ieri 4 agosto Prime Time, l'ultima puntata del Tim Summer Hits Rai 1 ha trasmesso in Prime Time la replica della dodicesima stagione di Don Matteo, per l'esattezza la puntata numero nove. A seguire ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 agosto 2022) Torna la rubrica dedicata all'analisi deglitv della giornata di ieri 4. In questo giovedì si segnala il flop riscontrato da Seinel pomeriggio di Rai 1. Al contrario, Terra Amara e le altre soap di Canale 5 continuano a svettare verso l'alto. Nella fascia del Prime Time è sempre Don Matteo a fare incetta di spettatori mentre su Rai 2 si è tenuto l'ultimo appuntamento stagionale dell'evento musicale 'Tim Summer Hits'. Spazio ache continua a ricevere una grossa attenzione da parte del pubblico spettatore.TV ieri 4Prime Time, l'ultima puntata del Tim Summer Hits Rai 1 ha trasmesso in Prime Time la replica della dodicesima stagione di Don Matteo, per l'esattezza la puntata numero nove. A seguire ...

paolottavo : RT @MaScaglioni: Ufficiale oggi anche da parte di #Auditel : gli ascolti del #calcio tornano a una misura trasparente e condivisa dopo un… - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: #DonMatteo12 in replica vince facile con il 15.1%. #TIMSummerHits chiude al 10.4%. Canale 5 ferma all'8.9% con #GiùLeMa… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Cresce ancora Beautiful: 2.188.000 - 21.2% (primo episodio 19.4%, secondo 22.7%) - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Help! ho un dubbio all’8.8% in terza serata con il traino del Summer Hits - MrSohailBacha1 : RT @nicolasavoia: Ieri in 2ª serata, la 2ª nuova puntata di #Help Ho Un Dubbio La prima puntata del 2 agosto ha segnato 538.000 5,24% Mentr… -