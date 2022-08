Artisti e scrittori sanniti protagonisti al Casalbore Art Festival (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCasalbore (Av) – Il 7 e l’8 agosto avrà luogo la terza edizione del Casalbore Art Festival, che riprende vita nell’ameno comune irpino, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Ad animare la manifestazione molti nomi sanniti: il musicista cantautore Luigi De Cicco dei Caboose, talento ormai riconosciuto a livello internazionale; Ernesto Razzano ed Emi Martignetti, che presenteranno i loro esordi letterari; esposizioni ad opera di fotografi beneventani; pittori nostrani, che esibiranno le loro proposte Artistiche candidate al concorso a tema, con giuria tecnica principalmente composta da esperti d’arte anch’essi sanniti; l’associazione culturale Alma D’arte di Motta Valle, già impegnata attualmente in una residenza Artistica, che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Il 7 e l’8 agosto avrà luogo la terza edizione delArt, che riprende vita nell’ameno comune irpino, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Ad animare la manifestazione molti nomi: il musicista cantautore Luigi De Cicco dei Caboose, talento ormai riconosciuto a livello internazionale; Ernesto Razzano ed Emi Martignetti, che presenteranno i loro esordi letterari; esposizioni ad opera di fotografi beneventani; pittori nostrani, che esibiranno le loro proposteche candidate al concorso a tema, con giuria tecnica principalmente composta da esperti d’arte anch’essi; l’associazione culturale Alma D’arte di Motta Valle, già impegnata attualmente in una residenzaca, che ...

