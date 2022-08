Ariano International Film Festival 10: il cinema per salvare l’ambiente (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Ariano International Film Festival ha riservato, anche per questa edizione, particolare attenzione all’ambiente. Quali sono le emergenze che stiamo vivendo? In un momento come quello che stiamo attualmente vivendo, caratterizzato da una siccità spaventosa e dannosissima per tutto il settore dell’agricoltura, si avverte la necessità di sensibilizzare le persone all’argomento. L’inquinamento Tra fiumi e laghi prosciugati, raccolti ridotti ai minimi storici, incendi disastrosi e l’inarrestabile fenomeno dell’inquinamento, la situazione che si prospetta all’orizzonte non fa di certo ben sperare. Spinto dal desiderio e dalla speranza di poter fare la differenza nello spingere al cambiamento, l’Ariano International Film ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ha riservato, anche per questa edizione, particolare attenzione al. Quali sono le emergenze che stiamo vivendo? In un momento come quello che stiamo attualmente vivendo, caratterizzato da una siccità spaventosa e dannosissima per tutto il settore dell’agricoltura, si avverte la necessità di sensibilizzare le persone all’argomento. L’inquinamento Tra fiumi e laghi prosciugati, raccolti ridotti ai minimi storici, incendi disastrosi e l’inarrestabile fenomeno dell’inquinamento, la situazione che si prospetta all’orizzonte non fa di certo ben sperare. Spinto dal desiderio e dalla speranza di poter fare la differenza nello spingere al cambiamento, l’...

