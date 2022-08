Ardea, il 13 agosto Serata Romana al Bar Angolo D’Oro (Di venerdì 5 agosto 2022) Una Serata all’insegna del buon cibo e della buona musica. Protagonisti, nel solco della tradizione capitolina, gli ‘stornellatori’ romani che allieteranno i clienti del Bar Angolo D’Oro ad Ardea, sulla Via Laurentina al km 27 (zona Nuova Florida/Rio Verde). L’evento è in programma per il prossimo sabato 13 agosto 2022 e prevede anche una cena a menù fisso. Per informazioni e prenotazioni 389/2336343 oppure 06/86937946. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Unaall’insegna del buon cibo e della buona musica. Protagonisti, nel solco della tradizione capitolina, gli ‘stornellatori’ romani che allieteranno i clienti del Barad, sulla Via Laurentina al km 27 (zona Nuova Florida/Rio Verde). L’evento è in programma per il prossimo sabato 132022 e prevede anche una cena a menù fisso. Per informazioni e prenotazioni 389/2336343 oppure 06/86937946. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Ardea, il 13 agosto Serata Romana al Bar Angolo D’Oro - Patrizia1777 : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma - IPorcarelli : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma - CorneaAndreea1 : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma - Ndana_dance : RT @romatoday: Spari sul litorale, donna ferita da colpo di fucile: è grave. Il marito in caserma -