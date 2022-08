(Di venerdì 5 agosto 2022) Comunicato- Nel comma 16 dell’art. 21 della Legge 59/97, si legge “Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale….”. L'articolo .

orizzontescuola : ANCODIS: il docente esperto nella scuola del 2032? Lavora già nella scuola autonoma di OGGI - infoitinterno : Docente esperto, soddisfazione di Italia Viva e Ancodis - ProDocente : Docente esperto, soddisfazione di Italia Viva e Ancodis: finalmente arrivano aumenti non legati solo all’anzianità -

Tecnica della Scuola

La richiesta dell', ad ogni modo, è semplice e chiara e si articola in pochi punti: a) ... nel coordinamento e nella progettazione didattica; b) diversificazione della carrieranon ...A partire dal rinnovato riconoscimento della funzione, le proposte chepresenta sono: a) il riconoscimento professionale di chi " oltre l'attività di docenza - svolge quella di ... Docente esperto, soddisfazione di Italia Viva e Ancodis: finalmente arrivano aumenti non legati solo all’anzianità “Adesso – concludono Sbrollini e Toccafondi – si fa un ulteriore passo avanti. “Finalmente – conclude Cicero – il personale docente può contare su un’opportunità che non è solo e soltanto la progressi ...Con l’inserimento nel decreto aiuti bis di una nuova norma sulla formazione incentivata dei docenti si fa un ulteriore passo avanti andando nella direzione di un riconoscimento economico permanente e ...