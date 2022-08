Ambra Angiolini, spunta la verità: “Vorrei che fosse più facile”. Lo ha detto in diretta (Di venerdì 5 agosto 2022) Ambra Angiolini ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco, esprimendo un desiderio inaspettato Le ultime rivelazioni di Ambra Angiolini hanno lasciato tutti di stucco: la showgirl ha reso nota una verità scottante sulla sua vita che ha sconvolto i suoi fan. Dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, che l’ha portata al centro di scandali e gossip, Ambra vuole ricominciare con la sua vita e intende farlo nel migliore dei modi. La donna non ha mai smesso di stare sotto i riflettori, per un motivo o per l’altro. Attrice, conduttrice e anche cantante, Ambra Angiolini ha sempre fatto parlare di sé ed è molto apprezzata dal pubblico italiano. Il suo esordio è in Bulli e Pupe su Canale 5, ma la vera notorietà ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 agosto 2022)ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco, esprimendo un desiderio inaspettato Le ultime rivelazioni dihanno lasciato tutti di stucco: la showgirl ha reso nota unascottante sulla sua vita che ha sconvolto i suoi fan. Dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, che l’ha portata al centro di scandali e gossip,vuole ricominciare con la sua vita e intende farlo nel migliore dei modi. La donna non ha mai smesso di stare sotto i riflettori, per un motivo o per l’altro. Attrice, conduttrice e anche cantante,ha sempre fatto parlare di sé ed è molto apprezzata dal pubblico italiano. Il suo esordio è in Bulli e Pupe su Canale 5, ma la vera notorietà ...

AndreaRovigatti : @matteosalvinimi È UN TENTATIVO MALDESTRO DI COVER DELLA CANZONE 'T'APPARTENGO' DI AMBRA ANGIOLINI!? MUAHAHAHAHAH M… - ParliamoDiNews : Ambra Angiolini, spunta la verità: `Vorrei che fosse più facile`. Lo ha detto in diretta #ambra #angiolini #spunta… - FraLeitner : @Agenzia_Ansa Ma per piacere... conduce un programma che è l'antesignano di quello che succede oggi sui social, un… - ciccio_1990 : TUTTI AMANO AMBRA ANGIOLINI E INTANTO SE NN VI RICORDATE @Angiolettolp HA CONSERVATO DEI VIDEO STUPENDI <3 NELLA Q… - MuayThaiWarrio1 : @Lionelthewolf ??il piccolo giggino ha l'auricolare come ambra angiolini quando conduceva non è la rai???????????????????????????????? -