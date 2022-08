Amazon si compra iRobot, l'azienda che produce Roomba (Di venerdì 5 agosto 2022) È un'operazione da 1,7 miliardi di dollari, con cui il colosso dell'ecommerce vuole essere pronto per il futuro Leggi su wired (Di venerdì 5 agosto 2022) È un'operazione da 1,7 miliardi di dollari, con cui il colosso dell'ecommerce vuole essere pronto per il futuro

MilanoFinanza : Big tech, Amazon compra iRobot per 1,7 miliardi di dollari. Titolo in rialzo del 19% - matra : RT @vincos: #Amazon compra iRobot (quelli di Roomba) per 1,7 miliardi di dollari - ForbesItalia : Jeff Bezos fa shopping a tempo di Roomba: ha comprato iRobot per 1,7 miliardi - vincos : #Amazon compra iRobot (quelli di Roomba) per 1,7 miliardi di dollari - SimonaCroisette : RT @LolloPensiero: Amazon compra iRobot. Ora saprà pure quanto siamo zozzi. -