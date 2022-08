Alvino: “Il Sassuolo non vende Raspadori, distanza enorme. Sono preoccupato” (Di venerdì 5 agosto 2022) Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli parla della trattativa per Raspadori tra Napoli e Sassuolo. Oggi c’è stato un incontro a Castel di Sangro tra la dirigenza azzurra e quella neroverde. Carnevali e De Laurentiis si Sono parlati da vicino, ma anziché avvicinarsi le parti si Sono allontanate ulteriormente. Il club emiliano vuole 40 milioni di euro, il Napoli arriva appena oltre i 30 milioni di euro. Una situazione che fa ripiombare tutto nello stallo più totale. Alvino: “Raspadori al Napoli, ora deve lavorare Tullio Tinti” Collegato dalla piazza di Castel di Sangro, Carlo Alvino si dice preoccupato perché il Napoli non ha ancora preso il portiere: “Ogni giorno diciamo che arriva, ma non si ufficializza mai“. Poi su ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 5 agosto 2022) Carloa Radio Kiss Kiss Napoli parla della trattativa pertra Napoli e. Oggi c’è stato un incontro a Castel di Sangro tra la dirigenza azzurra e quella neroverde. Carnevali e De Laurentiis siparlati da vicino, ma anziché avvicinarsi le parti siallontanate ulteriormente. Il club emiliano vuole 40 milioni di euro, il Napoli arriva appena oltre i 30 milioni di euro. Una situazione che fa ripiombare tutto nello stallo più totale.: “al Napoli, ora deve lavorare Tullio Tinti” Collegato dalla piazza di Castel di Sangro, Carlosi diceperché il Napoli non ha ancora preso il portiere: “Ogni giorno diciamo che arriva, ma non si ufficializza mai“. Poi su ...

napolipiucom : Alvino: 'Il Sassuolo non vende Raspadori, distanza enorme. Sono preoccupato' #Alvino #CalcioNapoli… - sscalcionapoli1 : Alvino: “Distanza abissale per Raspadori. Se Kvara era del Sassuolo avrebbero chiesto 100mln?”… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Alvino: 'Distanza abissale tra Napoli e Sassuolo per Raspadori...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Alvino: 'Distanza abissale tra Napoli e Sassuolo per Raspadori...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Alvino: 'Distanza abissale tra Napoli e Sassuolo per Raspadori...' -