Alternativa e Italexit, salta l'accordo: Presenza di candidati organici a formazioni di ispirazione neofascista (Di venerdì 5 agosto 2022) 'Il quadro di possibile accordo elettorale fra Alternativa e Italexit in vista delle elezioni del 25 settembre 2022 è sciolto. Laddove c'era un consenso di fondo su una serie di importanti nomi da presentare come candidati, nella composizione in dettaglio delle liste presentata da Italexit abbiamo riscontrato la Presenza – anche in ruoli di capolista – di candidati organici a formazioni di ispirazione neofascista". È quanto si legge in una nota di Alternativa. "Sebbene nelle piazze – prosegue la nota – le persone di diversa ispirazione abbiano trovato un linguaggio comune, e proprio perché ci siamo impegnati nel tempo a superare molti schemi ideologici, non vogliamo che le liste siano ...

