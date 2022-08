Alta tensione per il diritto di tribuna a Di Maio, che non si fa vedere alla Festa dell’Unità dell’Emilia Romagna (Di venerdì 5 agosto 2022) Ma quale Impegno Civico. Luigi Di Maio aveva già accettato l’offerta di Enrico Letta per la candidatura da esterno nella lista del Pd, mandando all’aria il progetto di un nuovo partito. Lo rivela il retroscena del Giornale. “Quel «patto» tra Di Maio e Letta – scrive il quotidiano – includeva il diritto di tribuna nelle liste dem anche per altri due fedelissimi: Vincenzo Spadafora e Laura Castelli. Con buona pace dei 50 parlamentari che un mese fa hanno mollato il M5S per seguire il ministro degli Esteri nella scissione. Uno schema già definito nei minimi dettagli. Che però doveva rimanere segreto fino al 18 agosto”. Lo staff di Di Maio: retroscena inventato Un retroscena del tutto inventato, dice oggi lo staff di Luigi Di Maio. Ma che riporta anche alcuni virgolettati del ministro ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Ma quale Impegno Civico. Luigi Diaveva già accettato l’offerta di Enrico Letta per la candidatura da esterno nella lista del Pd, mandando all’aria il progetto di un nuovo partito. Lo rivela il retroscena del Giornale. “Quel «patto» tra Die Letta – scrive il quotidiano – includeva ildinelle liste dem anche per altri due fedelissimi: Vincenzo Spadafora e Laura Castelli. Con buona pace dei 50 parlamentari che un mese fa hanno mollato il M5S per seguire il ministro degli Esteri nella scissione. Uno schema già definito nei minimi dettagli. Che però doveva rimanere segreto fino al 18 agosto”. Lo staff di Di: retroscena inventato Un retroscena del tutto inventato, dice oggi lo staff di Luigi Di. Ma che riporta anche alcuni virgolettati del ministro ...

