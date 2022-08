Alta tensione Cina-Taiwan. Taipei: pronti a rispondere a Pechino se necessario (Di venerdì 5 agosto 2022) La Cina ha deciso di imporre sanzioni alla speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e ad alcuni suoi parenti stretti dopo la sua visita a Taiwan, fortemente contestata da Pechino. Le sanzioni decise dalle autorità cinesi, hanno affermato i media di Stato, rappresentano una risposta alle "azioni viziose e provocatorie" della speaker della Camera Usa, che si è recata a Taiwan nell'ambito del suo tour asiatico. Secondo CGTN (canale televisivo), Pelosi "ha insistito per andare a Taiwan senza tener conto delle serie preoccupazioni e della ferma opposizione della Cina, interferendo gravemente negli affari interni della Cina, minando gravemente la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, calpestando gravemente il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 agosto 2022) Laha deciso di imporre sanzioni alla speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e ad alcuni suoi parenti stretti dopo la sua visita a, fortemente contestata da. Le sanzioni decise dalle autorità cinesi, hanno affermato i media di Stato, rappresentano una risposta alle "azioni viziose e provocatorie" della speaker della Camera Usa, che si è recata anell'ambito del suo tour asiatico. Secondo CGTN (canale televisivo), Pelosi "ha insistito per andare asenza tener conto delle serie preoccupazioni e della ferma opposizione della, interferendo gravemente negli affari interni della, minando gravemente la sovranità e l'integrità territoriale della, calpestando gravemente il ...

