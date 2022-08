Allan-Salernitana pista percorribile? Il giornalista sicuro! (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo la salvezza miracolosa della scorsa stagione, i fari sono tutti puntati sulla squadra di Nicola che è chiamata a riconfermarsi e a evitare nuovamente la retrocessione. La squadra che sta allestendo Iervolino è di tutto rispetto, con molti acquisti importanti, uno fra tutti Erik Botheim, il norvegese ex Bodo-Glimt amico fraterno di Haaland, ma non solo. Sono stati prelevati anche il giovane Lovato dall’Atalanta, che nonostante la retrocessione col Cagliari, ha disputato un buon campionato, e l’esperto mediano croato Bradaric dal Lille. Molto importante è stato anche l’acquisto a titolo definitivo di Bonazzoli dalla Sampdoria, che ora è a tutti gli effetti un giocatore granata. Everton AllanIervolino, però, vuole regalare alla piazza un colpo ad effetto che faccia sognare i tifosi. Si era parlato di Mertens, anche se questa pista ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo la salvezza miracolosa della scorsa stagione, i fari sono tutti puntati sulla squadra di Nicola che è chiamata a riconfermarsi e a evitare nuovamente la retrocessione. La squadra che sta allestendo Iervolino è di tutto rispetto, con molti acquisti importanti, uno fra tutti Erik Botheim, il norvegese ex Bodo-Glimt amico fraterno di Haaland, ma non solo. Sono stati prelevati anche il giovane Lovato dall’Atalanta, che nonostante la retrocessione col Cagliari, ha disputato un buon campionato, e l’esperto mediano croato Bradaric dal Lille. Molto importante è stato anche l’acquisto a titolo definitivo di Bonazzoli dalla Sampdoria, che ora è a tutti gli effetti un giocatore granata. EvertonIervolino, però, vuole regalare alla piazza un colpo ad effetto che faccia sognare i tifosi. Si era parlato di Mertens, anche se questa...

