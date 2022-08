Alex Jones, il complottista di estrema destra che negava Sandy Hook condannato a pagare 4 milioni di dollari (Di venerdì 5 agosto 2022) Alex Jones, il fondatore del sito InfoWar, uno dei punti di riferimento del mondo complottista americano, è stato condannato a pagare un risarcimento di almeno 4,1 milioni di dollari ai genitori di un bambino di sei anni rimasto ucciso nella sparatoria alla scuola elementare di Sandy Hook, in Connecticut, in cui nel 2012 morirono 26 persone. Lo ha deciso una giuria di Austin, in Texas, riconoscendo il fatto che per anni Jones ha ripetutamente insinuato che la sparatoria, in cui un ventenne uccise venti bambini e sei insegnanti a Newtown, fosse stata stata solo una messa in scena, ad opera di attori, mirata a galvanizzare i sostenitori di leggi più rigide sul possesso di armi. A citare in giudizio per diffamazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022), il fondatore del sito InfoWar, uno dei punti di riferimento del mondoamericano, è statoun risarcimento di almeno 4,1diai genitori di un bambino di sei anni rimasto ucciso nella sparatoria alla scuola elementare di, in Connecticut, in cui nel 2012 morirono 26 persone. Lo ha deciso una giuria di Austin, in Texas, riconoscendo il fatto che per anniha ripetutamente insinuato che la sparatoria, in cui un ventenne uccise venti bambini e sei insegnanti a Newtown, fosse stata stata solo una messa in scena, ad opera di attori, mirata a galvanizzare i sostenitori di leggi più rigide sul possesso di armi. A citare in giudizio per diffamazione ...

