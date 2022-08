Alessia e Giulia, dolore ai funerali delle sorelle morte a Riccione. Il parroco: 'Noi sottovoce, il male ha vinto' (Di venerdì 5 agosto 2022) Avevano 15 e 17 anni Alessia e Giulia Pisanu , le due sorelle travolte e uccise da un treno domenica mattina a Riccione . In tanti dalle 8, da quando ha aperto la camera ardente, sono arrivati a ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022) Avevano 15 e 17 anniPisanu , le duetravolte e uccise da un treno domenica mattina a. In tanti dalle 8, da quando ha aperto la camera ardente, sono arrivati a ...

Corriere : Castenaso: bare bianche, girasoli e dediche per l’ultimo saluto a Giulia e Alessia Pisanu, morte sotto il treno - matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - Avvenire_Nei : L'addio a Giulia e Alessia. Il cardinale Zuppi: uniti nell'amore di Dio - Agenzia_Ansa : Commozione a Castenaso, in tanti a salutare Giulia e Alessia, le sorelle di 15 e 17 anni investite da un treno dome… - christiane5 : RT @Radio1Rai: A Castenaso i funerali di Alessia e Giulia Pisano, le sorelle investite e uccise da un treno all’alba di domenica scorsa, a… -