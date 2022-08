Alessia Cammarota sta male: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sfoga (Di venerdì 5 agosto 2022) In questi giorni, Alessia Cammarota sta preoccupando un po’ i suoi fan in quanto ha annunciato si stare male a causa di un problema di salute. La giovane si è sfogata con i fan raccontando qualche dettaglio di quello che le è successo. In molti, dunque, si sono preoccupati ed hanno cominciato a fare delle L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 agosto 2022) In questi giorni,sta preoccupando un po’ i suoi fan in quanto ha annunciato si starea causa di un problema di salute. La giovane si èta con i fan raccontando qualche dettaglio di quello che le è successo. In molti, dunque, si sono preoccupati ed hanno cominciato a fare delle L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : Uomini e Donne: problemi di salute per Alessia Cammarota - infoitcultura : Alessia Cammarota, ex tronista di Uomini e Donne, prende la più drastica delle decisioni: 'Ho detto basta', fan in… - infoitcultura : Alessia Cammarota: problemi di salute?/ L'ex Uomini e Donne: 'Sarò più tranquilla - ParliamoDiNews : Uomini e Donne: problemi di salute per Alessia Cammarota #AlessiaCammarota #4agosto - GossipItalia3 : Uomini e Donne: problemi di salute per Alessia Cammarota #gossipitalianews -