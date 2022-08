codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Albania, bimba investita da un motoscafo della polizia mentre nuotava con il padre: Jonada muore a 7 anni - NoiNotizie : RT @ilmessaggeroit: Albania, bimba investita da un motoscafo della polizia mentre nuotava con il padre: Jonada muore a 7 anni - occhio_notizie : A bordo del natante un poliziotto fuori servizio in vacanza con i genitori - Gazzettino : Albania, bimba di 7 anni muore investita da un motoscafo della polizia: stava nuotando con il padre - ilmessaggeroit : Albania, bimba investita da un motoscafo della polizia mentre nuotava con il padre: Jonada muore a 7 anni -

ilgazzettino.it

Proteste inLa morte di Jonada ha scatenato proteste furiose in tutta l', con i manifestanti che chiedono le dimissioni del governo. Il poliziotto comparirà alla corte di Valona ...... finito in tribunale per la laurea comprata in'a sua insaputa' I figli prima di tutti, Meloni rinuncia alla passerella di Coldiretti per il vaccino della suaO ancora le notti pazze ... Albania, bimba di 7 anni muore investita da un motoscafo della polizia: stava nuotando con il padre Una bambina inglese di 7 anni è morta in Albania dopo essere stata investita da un motoscafo. L'incidente è avvenuta sulla spiaggia di Potami, a Himara, nel sud della ...Una bambina inglese di 7 anni è morta in Albania dopo essere stata investita da un motoscafo. L'incidente è avvenuta sulla spiaggia di Potami, a Himara, nel sud della ...