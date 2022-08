Aka 7even fa tappa a Lucca | protagonista al Festival di Mont’Alfonso

(Di venerdì 5 agosto 2022) Akacontinua a collezionare importanti traguardi per la sua giovane carriera. L’artista solo un anno fa era appena uscito dalla scuola di Amici e adesso finalmente si sta godendo il suo percorso inaugurato nel panorama musicale. Tra nuovi singoli, album, biografie scritte e concerti, Akacontinua a raggiungere sempre più consensi da parte del pubblico. Akafin dalla sua uscita dalla scuola di Amici si è subito imposto tra i promettenti talenti della nuova scena del cantautorato urban-pop italiano. Da Mi manchi ne è passato di tempo e nuovi traguardi sono stati aggiunti alla sua ancora breve carriera. Attualmente Akacontinua la lista di concerti in programma per quest’estate. Courtesy of Press OfficeDopo un nuovo singolo, che l’ha visto firmare la sua prima collaborazione con Guè Pequeno, e un ...

Roberto55979047 : RT @Aka7News: ??Questa sera Castelnuovo di Garfagnana (LU). Biglietti: - perfetta_cosi : RT @Aka7News: ??Questa sera Castelnuovo di Garfagnana (LU). Biglietti: - AkaOfficialClub : RT @Aka7News: ??Questa sera Castelnuovo di Garfagnana (LU). Biglietti: - winnersoul10 : RT @Aka7News: ??Questa sera Castelnuovo di Garfagnana (LU). Biglietti: - Pensopositivoo : RT @Aka7News: ??Questa sera Castelnuovo di Garfagnana (LU). Biglietti: -

Sardegna Reporter

fidanzato/ "Solo una frequentazione": le ipotesi sulla ragazza misteriosa La condanna Mentre il dog sitter di Lady Gaga era in giro per portare a spasso gli amati cani della cantante ...Un concerto che è un concentrato di successi. E uno spettacolo in cui la musica si intreccia a danze, effetti scenografici, visual e tanta energia.è tra i protagonisti di questa estate in musica e grande è l'attesa per la tappa lucchese che venerdì 5 agosto lo vedrà sul palco della Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, ... Dorgali: Aka 7even, Summer Tour 2022 Un concerto che è un concentrato di successi. E uno spettacolo in cui la musica si intreccia a danze, effetti scenografici, visual e tanta energia. Aka 7even è tra i protagonisti di questa estate in m ...Concerto di timbro urban-pop posto unico 28.75 euro. Attese anche le prossime date. da Capossela, Tozzi, Panariello ...