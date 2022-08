Afghanistan | è caccia alla talpa che ha informato gli Usa su Al Zawahiri

(Di venerdì 5 agosto 2022) L'uccisione del leader di al-Qaeda Ayman al-avvenuta a Kabul () lo scorso 31 luglio sta provocando una profonda frattura all’interno del regime talebano e sta mettendo anche a dura prova i rapporti tra gli ex studenti coranici e la rete Haqqani con la quale, tra molti scontri, i Talebani condividono il governo dell’. In queste ore è in corso laper scoprire chi hanel maggio scorso gli Usa della presenza del leader di al-Qaeda. Poche persone anche tra i Talebani e la rete Haqqani erano a conoscenza del luogo dove è stato ucciso ma la taglia da 25 milioni di dollari potrebbe aver convinto qualcuno a parlare con la Cia. É vero che sono passati pochi giorni da quando due missili Agm-114 R9X, meglio conosciuto come Hellfire, lanciati da un drone della Cia ...

CENTROSTUDIINT3 : Jennifer Matthews, funzionaria civile della CIA, il 30 dicembre 2009 morì a Khost, in Afghanistan, mentre dava la c… - AlessiaElenaSt1 : RT @VanityFairIt: Insieme a Bin Laden, aveva progettato l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 ed erano almeno 30 anni che gli… - VanityFairIt : Insieme a Bin Laden, aveva progettato l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 ed erano almeno 30 anni c… - RadioBullets : Gli americani dopo 20 anni di caccia uccidono il leader di Al Qaeda Ayman al Zawahiri. Si trovava a Kabul in una pa… -

A gennaio 1994 viene assegnato al 102° GruppoBombardieri Ognitempo del 6° Stormo di Ghedi ...di Comandante dell'Airbase Support Air Advisory Team (ASAAT) presso Shindand AFB in. ...di Guido Olimpio Il 30 dicembre 2009 morì a Khost, in, mentre dava laal capo terrorista di al Qaeda, uccisa da un "triplo agente" giordano: fu uno dei più gravi rovesci per lo spionaggio americano Cimitero di Arlington, Washington. ...Il numero uno fra i ricercati per terrorismo internazionale, erede di Osama bin Laden, è stato colpito da un attacco di droni sferrato dagli Stati Uniti a Kabul. Per il segretario di Stato Usa Blinken ...Nel 2006 in Iraq venne ucciso con un missile Al Zarqawi. Poi Bin Laden con un blitz in Pakistan. E Al Baghdadi, capo dell'Isis, fu colpito in Siria ...