"Addio chef". Genio e visionario, le sue ricette hanno rivoluzionato la cucina (Di venerdì 5 agosto 2022) Lo chef, ristoratore e autore di libri di cucina Alastair Little è morto a 72 anni. Soprannominato il "nonno della moderna cucina britannica", era, è e rimarrà uno degli chef più influenti nella storia del cibo britannico. Little aveva lavorato nel settore all'inizio come cameriere, poi come chef presso L'Escargot e poi presso Notting Hill. Ma era nel 1985 che aveva aperto il suo ristorante in Frith Street, a Soho. Già all'epoca, insieme alla sua partner di allora Kirsten Pedersen, aveva dato alla sua cucina quell'impronta che ancora oggi si vede in molti ristoranti londinesi. La cucina dava direttamente sulla sala da pranzo, i tavoli erano spogli, i tovaglioli di carta e il menu cambiava due volte al giorno. Il critico contemporaneo Jeremy Lee, che una volta definì ...

