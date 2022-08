Ad agosto rincarano i prezzi degli alimentari L' inflazione sale al 9 | 6%

(Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Attesi rincari dell'1,7% dell'alimentare tra luglio edche portano al 14,9% la crescita deialla produzione negli ultimi 12 mesi. L'estate in tavola sarà più "rovente" per l'acquisto di latticini ma anche di scatolame e conserve. Costerà di più comprare, rispetto a maggio e giugno, il latte a lunga conservazione (+6,7%), la mozzarella (+4,7%), la passata di pomodoro +4,3%, il tonno all'olio di oliva (4,1%), i legumi in scatola (+4,3%), l'olio di semi (+4,1%). Ma sono previsti rialzi anche per pasta di semola (+ 3,7%) e riso (+3%). è quanto prevede un'indagine condotta da Unioncamere con la collaborazione di BMTI e REF Ricerche presso le Centrali di Acquisto della GDO per 46 prodottimonitorati. Su base annua, rispetto al bimestre luglio-2021, aumenti a due cifre si stimano per ...

Anche per luglio e le previsioni sono buone. ma record di prezzi e rincari Ma l'estate ...anche i trasporti marittimi con aumenti medi sui traghetti del +18,7% , mentre vanno in ...I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e delle persone su base annua da 6,7%... È l'inflazione più alta degli ultimi 36 anni e rischia di raggiungere quota 10% ad, ...L'aumento negli ultimi 12 mesi arriverà al 14,9%, secondo un'indagine di Unioncamere, che fissa all'1,7% il rincaro atteso tra luglio e agosto. Costeranno di più olio di semi, (+40,9%), pasta, riso, s ...