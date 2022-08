Abbandono di rifiuti a Gaeta, telecamere per fermare gli zozzoni (Di venerdì 5 agosto 2022) Gaeta – Controlli serrati, sanzioni e lotta agli abbandoni. Con l’arrivo della stagione estiva, si intensifica sul territorio l’azione dell’Amministrazione Comunale dedicata alla tutela dell’ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte dei cittadini. Sono infatti molteplici le misure adottate, in modo particolare nelle ultime settimane, visto l’aumento di presenze, per permettere a tutti di vivere e soggiornare in una città sempre bella e pulita, puntando sull’ottimizzazione del servizio e la collaborazione della collettività. Per il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese l’attenzione all’ambiente rappresenta una delle priorità della propria azione di governo: “Ritengo che sia necessario l’impegno di tutti noi, Amministrazione e cittadini, per conservare la nostra città pulita e accogliente. Al nostro impegno focalizzato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– Controlli serrati, sanzioni e lotta agli abbandoni. Con l’arrivo della stagione estiva, si intensifica sul territorio l’azione dell’Amministrazione Comunale dedicata alla tutela dell’ambiente e al corretto conferimento deiurbani da parte dei cittadini. Sono infatti molteplici le misure adottate, in modo particolare nelle ultime settimane, visto l’aumento di presenze, per permettere a tutti di vivere e soggiornare in una città sempre bella e pulita, puntando sull’ottimizzazione del servizio e la collaborazione della collettività. Per il Sindaco diCristian Leccese l’attenzione all’ambiente rappresenta una delle priorità della propria azione di governo: “Ritengo che sia necessario l’impegno di tutti noi, Amministrazione e cittadini, per conservare la nostra città pulita e accogliente. Al nostro impegno focalizzato ...

