A Roma torneranno subito le strade sporche: già sospeso l'accordo Ama-sindacati (Di venerdì 5 agosto 2022) L'accordo Ama-sindacati sul «premio di risultato», introdotto per incentivare il lavoro domenicale, ha fatto flop: appena il 15 per cento degli operatori ha aderito e per questo Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno deciso di sospenderlo. Il rischio di trovare le strade della Capitale invase dall'immondizia, il lunedì mattina, sembra di nuovo pericolosamente vicino. La coincidenza temporale è fortuita: proprio mentre in Campidoglio il sindaco Gualtieri e l'assessore Alfonsi illustravano ai giornalisti il nuovo piano rifiuti, alla sede Ama di via Calderon della Barca è arrivata la missiva che avvisa la governance che l'intesa del 22 luglio è congelata. Troppo scarsa l'adesione tra i volontari «ancorché a fronte di un mancato coinvolgimento partecipativo e informativo ai vari livelli di responsabilità facenti capo alle varie strutture ...

