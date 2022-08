5 libri da leggere nell’estate 2022 che diventeranno serie tv (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra i libri da leggere consigliati per gli amanti delle serie tv, quest’estate, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono tanti i romanzi che saranno presto adattati in miniserie o lunghe serialità per piattaforme streaming o emittenti della tv generalista. Se alcune serie sono ormai andate ampiamente oltre il contenuto dei libri da cui sono tratte, come The Handmaid’s Tale o Sanditon, molti altri best-seller saranno presto trasposti in serie tv di prossima uscita o appena annunciate. Ecco qualche consiglio su libri da leggere per chi è curioso/a di vederli prossimamente adattati per la tv. Tutto Chiede Salvezza Tra i libri da leggere quest’estate si fa notare il romanzo di Daniele ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Tra idaconsigliati per gli amanti delletv, quest’estate, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono tanti i romanzi che saranno presto adattati in minio lunghe serialità per piattaforme streaming o emittenti della tv generalista. Se alcunesono ormai andate ampiamente oltre il contenuto deida cui sono tratte, come The Handmaid’s Tale o Sanditon, molti altri best-seller saranno presto trasposti intv di prossima uscita o appena annunciate. Ecco qualche consiglio sudaper chi è curioso/a di vederli prossimamente adattati per la tv. Tutto Chiede Salvezza Tra idaquest’estate si fa notare il romanzo di Daniele ...

