200 milioni di euro dall’Italia all’Ucraina per pagare gli stipendi dei docenti ucraini: “Prestito senza tasso d’interesse” (Di venerdì 5 agosto 2022) È stato firmato l'accordo che stanzia il Prestito di 200 milioni, destinati al pagamento degli insegnanti ucraini. Il Mef comunica l’accordo di Prestito tra Italia e Ucraina è stato firmato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro ucraino delle Finanze, Serhiy Marchenko, hanno perfezionato l’accordo di finanziamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) È stato firmato l'accordo che stanzia ildi 200, destinati al pagamento degli insegnanti. Il Mef comunica l’accordo ditra Italia e Ucraina è stato firmato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro ucraino delle Finanze, Serhiy Marchenko, hanno perfezionato l’accordo di finanziamento. L'articolo .

Tesoro: perfezionato prestito 200 mln per pagamento personale scuole Ucraina Il ministro dell'Economia Daniele Franco e il Ministro ucraino delle finanze Serhiy Marchenko hanno perfezionato oggi l'accordo di finanziamento che stanzia 200 milioni di euro per il pagamento dei salari del personale delle scuole ucraine. Lo rende noto un comunicato del Tesoro precisando che la misura era inserita nel primo decreto Aiuti. Si tratta, ...