Zazzaroni | «De Laurentiis dice una cosa sacrosanta sugli africani | non li ha offesi | semmai li ha difesi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Ma quale mancanza di rispetto! Stavolta Deha ragione”. E’ il titolo dell’editoriale a firma del direttore del Corriere dello Sport, Ivan, sull’edizione online del quotidiano.difende il presidente del Napoli, finito nella bufera per aver dichiarato che non ingaggerà più calciatoria meno che non rinuncino alla Coppa d’Africa. “unae lo accusano di mancanza di rispetto nei confronti dei calciatori. E Koulibaly, che ai tempi del caso Black Friday-Corriere era ancora ingenuamente convinto si trattasse della celebrazione di quallegata alla schiavitù, ci mette il carico da undici. Aurelio De Laurentis non ha offeso gli, ...