WWE: Becky Lynch a lavoro in palestra nonostante l’infortunio (Di giovedì 4 agosto 2022) A SummerSlam, Becky Lynch e Bianca Belair si sono date battaglia nel corso del loro match valevole per il RAW Women’s Championship: la contesta ha visto uscire vincitrice Bianca Belair, ma al termine del match si è parlato comunque di Becky visto il suo turn face. Questo cambiamento è stato ‘confermato’ anche durante la puntata di Raw seguente, ma a quanto pare The Man ha riportato un legittimo infortunio alla spalla durante l’incontro con la EST. La foto Lynch ha riportato la slogatura di una spalla e ci si aspetta che possa rimanere assente per qualche tempo dal ring: questo è davvero un colpo duro per la WWE, visto che ora la compagnia era pronta a puntare nuovamente forte sul personaggio di The Man interpretato dalla Lynch con successo negli ultimi anni. La wrestler ha comunque voluto ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 4 agosto 2022) A SummerSlam,e Bianca Belair si sono date battaglia nel corso del loro match valevole per il RAW Women’s Championship: la contesta ha visto uscire vincitrice Bianca Belair, ma al termine del match si è parlato comunque divisto il suo turn face. Questo cambiamento è stato ‘confermato’ anche durante la puntata di Raw seguente, ma a quanto pare The Man ha riportato un legittimo infortunio alla spalla durante l’incontro con la EST. La fotoha riportato la slogatura di una spalla e ci si aspetta che possa rimanere assente per qualche tempo dal ring: questo è davvero un colpo duro per la WWE, visto che ora la compagnia era pronta a puntare nuovamente forte sul personaggio di The Man interpretato dallacon successo negli ultimi anni. La wrestler ha comunque voluto ...

TSOWrestling : Nonostante l'infortunio e i dolori alla spalla Becky Lynch continua ad allenarsi in palestra! #TSOW // #TSOS //… - infoitcultura : WWE: Buone notizie per Becky Lynch, nessun infortunio alla spalla - infoitcultura : WWE: Becky Lynch starà fuori per diversi mesi - TSOWrestling : Stop di diversi mesi per Becky Lynch dopo quanto successo a #WWERaw? #TSOW // #TSOS // #WWE - SpazioWrestling : WWE: Becky Lynch starà fuori per diversi mesi #WWE #BeckyLynch -