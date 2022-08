WTA Washington 2022 | risultati 3 agosto | Anna Kalinskaya e Daria Saville approdano ai quarti

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis, nel corso del Citi Open, sul cemento outdoor statunitense (si gioca nel District of Columbia), vede concludersi nella nottata italiana i primi quattro incontri del secondo turno, che verrà completato nella prossima notte. Non c’erano azzurre in campo. Si sono giocati i quattro ottavi della parte alta del tabellone: l’australianaelimina la statunitense Jessica Pegula con lo score di 7-5 6-4 e neidi finale se la vedrà con la canadese Rebecca Marino, che piega in tre set la tedesca Andrea Petkovic col punteggio di 6-3 3-6 6-1. Nel secondo spicchio del tabellone, invece, neidi finale si affronteranno la russa, che ...