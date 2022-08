Wijnaldum ha scelto la Roma per ritrovare se stesso (Di giovedì 4 agosto 2022) Quella di Georginio Wijnaldum è una storia di connessioni emotive. Familiari, ambientali e professionali. Per due volte ha dovuto lasciare le proprie squadre della vita: il Feyenoord, che lo aveva proiettato nel grande calcio, e il Liverpool, che lo ha consacrato al top. Connessioni tagliate da scelte consapevoli, nel primo caso più forzate rispetto al secondo, frutto di un’autostima coltivata e cementata lungo un’infanzia e un’adolescenza vissute in ambienti deteriorati, dove chi non riesce a piantare radici sufficientemente solide difficilmente avrà futuro. Per Wijnaldum quelle radici appartengono alla sua famiglia. Disgregata, allargata eppure in qualche modo funzionale per crescere nella difficile realtà di Schiemond, Rotterdam. Quarantacinque minuti di cammino separano il quartiere di Schiemond, adagiato lungo la Mosa, da quello di Spangen, sede ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 4 agosto 2022) Quella di Georginioè una storia di connessioni emotive. Familiari, ambientali e professionali. Per due volte ha dovuto lasciare le proprie squadre della vita: il Feyenoord, che lo aveva proiettato nel grande calcio, e il Liverpool, che lo ha consacrato al top. Connessioni tagliate da scelte consapevoli, nel primo caso più forzate rispetto al secondo, frutto di un’autostima coltivata e cementata lungo un’infanzia e un’adolescenza vissute in ambienti deteriorati, dove chi non riesce a piantare radici sufficientemente solide difficilmente avrà futuro. Perquelle radici appartengono alla sua famiglia. Disgregata, allargata eppure in qualche modo funzionale per crescere nella difficile realtà di Schiemond, Rotterdam. Quarantacinque minuti di cammino separano il quartiere di Schiemond, adagiato lungo la Mosa, da quello di Spangen, sede ...

