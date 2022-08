Wijnaldum è sbarcato in Italia | l’accoglienza dei tifosi della Roma è pazzesca | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 agosto 2022) E’ delirio in casain vista dell’inizioprossima stagione. Il club giallorosso è reduce dalla vittoria in Conference League, isono tornati finalmente a festeggiare un trofeo. Il merito è stato anche e soprattutto di José Mourinho, lo Special One si è confermato ancora una volta un allenatore vincente e la dirigenza è riuscita ad accontentarlo in ogni richiesta di mercato. A centrocampo è arrivata l’esperienza di Matic, in attacco la qualità di Dybala e in mediana è stato piazzato un altro grande colpo: Georgino. Il calciatore olandese è atterrato alle 17.50 inper iniziare la nuova esperienza con la maglia. Il centrocampista ha salutato i tantipresenti al terminal privato dell’aeroporto, cori e ...