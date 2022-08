Wijnaldum, che accoglienza: ecco il bagno di folla a Ciampino | VIDEO (Di giovedì 4 agosto 2022) Grande colpo della Roma, che ha acquistato Georginio Wijnaldum in prestito con diritto di riscatto dal Psg. Ad attenderlo diverse centinaia di tifosi giallorossi: euforia e cori all'aeroporto di Ciampino tutti per l'olandese! Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 agosto 2022) Grande colpo della Roma, che ha acquistato Georginioin prestito con diritto di riscatto dal Psg. Ad attenderlo diverse centinaia di tifosi giallorossi: euforia e cori all'aeroporto ditutti per l'olandese!

FBiasin : Non credo che #Wijnaldum abbia scelto la #Roma solo perché c’è #Mourinho, ma so che da quando c’è #Mourinho in tant… - Glongari : Ci siamo: tra un paio d’ore la #Roma abbraccerà #Wijnaldum. Che colpo ?????? - gippu1 : #Wijnaldum è nato l'11 novembre 1990, giorno in cui la Roma strapazzava 4-1 il Cesena di Marcello Lippi. Espression… - MinasTi88440003 : In verità in verità vi dico: prima che il ?? firmi il vostro fegato sarà scoppiato tre volte! #Belotti #Wijnaldum… - LukaFallica : Gasatissimo per aver messo Gini in suoneria sull'Iphone (consueta mezz'ora per ricordarsi come si fa,… -