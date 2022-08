Wijnaldum, all'aeroporto si intona già il coro di Liverpool (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella Capitale è il giorno di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, ex Psg, ha lasciato Parigi e tra poco arriverà a Roma pronto a legarsi ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella Capitale è il giorno di Georginio. Il centrocampista olandese, ex Psg, ha lasciato Parigi e tra poco arriverà a Roma pronto a legarsi ...

AliprandiJacopo : Trovato accordo tra #ASRoma e #Wijnaldum sullo stipendio, ma anche su partecipazione del Psg all’ingaggio. Giocat… - marcoconterio : ?????? #Roma e #PSG vicini all'intesa per Georginio Wijnaldum: prestito con obbligo di riscatto vincolato al raggiungi… - itssonjosh : RT @LAROMA24: Circa 200 i tifosi presenti all’aeroporto di Ciampino in attesa di #Wijnaldum. L’aereo momentaneamente si trova nei pressi d… - marco_panci : RT @LAROMA24: Circa 200 i tifosi presenti all’aeroporto di Ciampino in attesa di #Wijnaldum. L’aereo momentaneamente si trova nei pressi d… - LLupin7 : RT @LAROMA24: Circa 200 i tifosi presenti all’aeroporto di Ciampino in attesa di #Wijnaldum. L’aereo momentaneamente si trova nei pressi d… -