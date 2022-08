Wijnaldum alla Roma: oggi l’arrivo a Ciampino, domenica la presentazione della squadra (Di giovedì 4 agosto 2022) Gini Wijnaldum entra ufficialmente a far parte della Roma. Il centrocampista olandese è pronto per la nuova avventura in giallorosso, con il Psg è tutto pronto: mancano soltanto alcuni scambi di documenti per far partire il giocatore già da oggi. Leggi anche: Roma: dopo Dybala vicino l’accordo con il PSG per Wijnaldum l’arrivo del calciatore a Ciampino Il volo privato per Gini Wijnaldum è già stato prenotato. L’atleta atterrerà questo pomeriggio a Ciampino al terminal privato alle 16:50, a bordo dell’aereo dei Friedkin, per poi avviare tutto l’iter delle visite mediche a Trigoria. domenica 7 agosto sarà presentato in grande stile allo Stadio Olimpico di Roma prima dell’amichevole allo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Ginientra ufficialmente a far parte. Il centrocampista olandese è pronto per la nuova avventura in giallorosso, con il Psg è tutto pronto: mancano soltanto alcuni scambi di documenti per far partire il giocatore già da. Leggi anche:: dopo Dybala vicino l’accordo con il PSG perdel calciatore aIl volo privato per Giniè già stato prenotato. L’atleta atterrerà questo pomeriggio aal terminal privato alle 16:50, a bordo dell’aereo dei Friedkin, per poi avviare tutto l’iter delle visite mediche a Trigoria.7 agosto sarà presentato in grande stile allo Stadio Olimpico diprima dell’amichevole allo ...

ValenMariani : .#Wijnaldum alla @OfficialASRoma ci siamo. C’è l’accordo con il #PSG e si lavora per un’imminente chiusura. @SkySport #SkyCalciomercato - DAZN_IT : ? Conto alla rovescia partito: #Wijnaldum pronto a partire per #Roma. Tra poche ore il centrocampista sarà in Italia. ?? #DAZN - Glongari : Siamo alle ultime formalità di rito: la #Roma è ai dettagli per #Wijnaldum. L’affare con il #Psg è ad un passo. Si… - CorriereCitta : Wijnaldum alla Roma: oggi l’arrivo a Ciampino, domenica la presentazione della squadra - Ste_Gualdoni : RT @DiMarzio: #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? società al lavoro in questi minuti per farlo arrivare nel pomeriggio a #Ciampino @SkySport… -