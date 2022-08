West Nile virus: cos’è, sintomi e dove si registrano le prime vittime in Italia (Di giovedì 4 agosto 2022) West Nile virus: una nuova minaccia sanitaria incombe in Italia con già alcuni casi registrati e purtroppo anche qualche vittima. L’Istituto Superiore della Sanità sta già iniziando ad aggiornare attraverso i suoi bollettini soprattutto per iniziare a tracciare una mappa dei casi. West Nile virus: cos’è Negli ultimi giorni, il virus West Nile inizia a far paura in Italia con un epicentro particolare nel Nord del Paese. L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso notizie sul nuovo virus che si sta diffondendo. Si tratta di “un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022): una nuova minaccia sanitaria incombe incon già alcuni casi registrati e purtroppo anche qualche vittima. L’Istituto Superiore della Sanità sta già iniziando ad aggiornare attraverso i suoi bollettini soprattutto per iniziare a tracciare una mappa dei casi.Negli ultimi giorni, ilinizia a far paura incon un epicentro particolare nel Nord del Paese. L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso notizie sul nuovoche si sta diffondendo. Si tratta di “undella famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto...

Agenzia_Ansa : Raddoppiati in una settimana in Italia i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo: 94 casi confermati (di qu… - Miti_Vigliero : RT @ItalyNowadays: West Nile: Iss, raddoppiano i contagi. 94 casi e 7 morti. #SaluteEBenessere #Italia #Emilia #Romagna #Veneto #Piemonte h… - Profilo3Marco : RT @ItalyNowadays: West Nile: Iss, raddoppiano i contagi. 94 casi e 7 morti. #SaluteEBenessere #Italia #Emilia #Romagna #Veneto #Piemonte h… - infoitsalute : Sanità: Iss, 94 casi confermati di West Nile e 7 morti - VeronaNews_net : Puntura da West Nile, come sfuggire all’infezione – -