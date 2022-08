Wartsila: sciopero di otto ore (Di giovedì 4 agosto 2022) La protesta a Trieste, Genova, Taranto e Napoli. Centinaia di berretti in un flash mob in Piazza della Borsa a Trieste. 450 le vite stravolte dalla chiusura della produzione dei L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 agosto 2022) La protesta a Trieste, Genova, Taranto e Napoli. Centinaia di berretti in un flash mob in Piazza della Borsa a Trieste. 450 le vite stravolte dalla chiusura della produzione dei L'articolo proviene da il manifesto.

cigaesso : RT @ilmanifesto: La protesta contro i mille esuberi annunciati dalla multinazionale finlandese. Trevisan, segretario nazionale Fiom-Cgil: '… - giovcarrosio : @FilBarbera Fdi ha capacità di offrire rappresentanza (autoritaria e identitaria) ai perdenti della denazionalizzaz… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #WARTSILA Oggi i lavoratori sono in sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo per chiedere il ritiro dei licenziamenti… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #WARTSILA Oggi i lavoratori sono in sciopero per chiedere il ritiro dei licenziamenti. Si deve fermare la delocalizzazione… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #WARTSILA OGGI 8 ORE DI SCIOPERO E MANIFESTAZIONE A TRIESTE Sono a rischio oltre 700 lavoratori, tra diretti e indotto. ??… -