Wanda Nara vuole divorziare da Icardi? L'audio rivelatore (Di giovedì 4 agosto 2022) E anche in Argentina hanno il loro grande gossip dell'estate: Wanda Nara e Mauro Icardi sono un po' come Ilary Blasi e Francesco Totti, anzi molto di più. Ci sono stati tradimenti, amanti, crisi, messaggi. Poi la pace e ancora le litigate, gli ex di turno. Insomma una vera e propria telenovelas in stile sud americano per il calciatore e sua moglie che, a detta della stampa argentina, sarebbero in procinto di divorziare. Ebbene si, questa volta, dovrebbe essere ufficiale. Wanda Nara mesi fa, perdonò suo marito, ma a quanto pare, sarebbe stufa di questa relazione e il matrimonio, non sarebbe tornato più come prima. Per questo l'imprenditrice avrebbe deciso di chiedere il divorzio. E' tutto vero?

