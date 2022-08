Wanda Nara e Mauro Icardi “verso il divorzio”: la pista Monza si allontana? (Di giovedì 4 agosto 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi sono a un passo dal divorzio: almeno questo è quello che sostiene il programma televisivo Los Angeles de la Mañanà, che ha diffuso un vocale della moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain. “Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando”, si sente nell’audio della showgirl argentina. E ancora: “Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio”. L’ipotesi di una rottura tra l’ex Inter e sua moglie – che è anche la procuratrice – potrebbe complicare l’arrivo di Icardi al Monza. Nelle scorse settimane il centroavanti era stato accostato alla formazione lombarda, tra le più attive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022)sono a un passo dal: almeno questo è quello che sostiene il programma televisivo Los Angeles de la Mañanà, che ha diffuso un vocale della moglie dell’attaccante del Paris Saint-Germain. “Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da. Lo sto organizzando”, si sente nell’audio della showgirl argentina. E ancora: “Sto organizzando un po’ le cose per ilperché non ce la faccio più e perché ho chiesto il”. L’ipotesi di una rottura tra l’ex Inter e sua moglie – che è anche la procuratrice – potrebbe complicare l’arrivo dial. Nelle scorse settimane il centroavanti era stato accostato alla formazione lombarda, tra le più attive ...

