Wanda-Icardi | rottura Lei | “Vado in Argentina per le pratiche di divorzio” – AUDIO

qnazionale : Wanda Nara e Mauro Icardi verso il divorzio. Spunta un audio: 'Non ne posso più' - SampNews24 : Divorzio #Icardi-Wanda, la moglie: «Non ce la faccio più» - AndreaZeoli : RT @Matador1337: Se veramente #Icardi si separa da Wanda Nara ci sono due possibili output: 1 - ha un moto d'orgoglio, sì risveglia, ricomi… - LuTerronPower : Mi coglie leggermente impreparato la separazione tra Wanda Nara e Icardi. Pensavo avvenisse prima. - mony_carmy : Nessuno: Wanda e Icardi che divorziano Io che non li sopporto: -

Corriere dello Sport

Nara edivorziano/ L'audio confessione di lei: "Non ne posso più" ROBERTO ALESSI: "MARILYN MONROE IMMORTALE NON PER LA SUA BELLEZZA" A Morning News si è parlato molto anche della ...MauroNara, emerge un retroscena scottante/ "Pugni sul tavolo e..."Nara: secondo divorzio per lei Negli ultimi 12 mesi il matrimonio diNara e Mauroè finito spesso ... Icardi e Wanda Nara, Pochettino: "Nello spogliatoio del Psg succedeva di tutto" È giunta ai titoli di coda la storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara. A rivelarlo è la stessa showgirl argentina, in un audio mandato ad una amica e reso pubblico da un programma argentino in on ...Colpo di scena tra Wanda Nara e Mauro Icardi: spunta l’audio di lei che confessa di… E’ ormai sicuro: il matrimonio, da tempo barcollante, di Wanda Nara con il calciatore Mauro Icardi è definitivament ...