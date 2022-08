Vox Populi rivela: “Il mondo dello spettacolo pieno di sieropositivi” (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovanni Ciaccia ha annunciato di essere sieropositivo da tempo nell’intervista rilasciata al settimanale “Chi” in edicola questi giorni, nella quale tra le altre cose ha rivelato di entrare nella Casa del GF Vip 7 come concorrente anche per parlare della sua condizione. Nel commentare la notizia, l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato quanto in questi anni la voce del popolo ha sempre sussurrato, ovvero che i sieropositivi tra i personaggi del mondo dello spettacolo sono moltissimo. “Come mai proprio lui di tanti che conosco” si è chiesta la Marzano, “entrerà per parlare di questo nella Casa?”. I nomi di questi “tanti”, tuttavia, non è dato conoscerli per rispetto della privacy. dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, il primo concorrente ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovanni Ciaccia ha annunciato di essere sieropositivo da tempo nell’intervista rilasciata al settimanale “Chi” in edicola questi giorni, nella quale tra le altre cose hato di entrare nella Casa del GF Vip 7 come concorrente anche per parlare della sua condizione. Nel commentare la notizia, l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato quanto in questi anni la voce del popolo ha sempre sussurrato, ovvero che itra i personaggi delsono moltissimo. “Come mai proprio lui di tanti che conosco” si è chiesta la Marzano, “entrerà per parlare di questo nella Casa?”. I nomi di questi “tanti”, tuttavia, non è dato conoscerli per rispetto della privacy.stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, il primo concorrente ...

