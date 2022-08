Vittorio Sgarbi furioso con la figlia Evelina: “Ha rifiutato il GF Vip. Per una ragazza della sua età equivale a sputare sul denaro” (Di giovedì 4 agosto 2022) Battibecco padre-figlia in casa Sgarbi. E il motivo sarebbe il rifiuto della ragazza di partecipare al Grande Fratello Vip. A rivelare la causa dei dissidi è stato lo stesso critico d’arte in un’intervista a Novella 2000. La giovane aveva ricevuto un invito da Alfonso Signorini e la sua squadra di autori per la settima edizione del reality show, in onda da settembre. I rumors circolati fino a qualche tempo fa, dunque, erano fondati. Se non avesse declinato la richiesta, Evelina Sgarbi sarebbe stata una delle concorrenti del reality di Canale 5. La decisione della figlia non è andata a genio a Vittorio Sgarbi, che sperava di vederla sul piccolo schermo: “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Battibecco padre-in casa. E il motivo sarebbe il rifiutodi partecipare al Grande Fratello Vip. A rivelare la causa dei dissidi è stato lo stesso critico d’arte in un’intervista a Novella 2000. La giovane aveva ricevuto un invito da Alfonso Signorini e la sua squadra di autori per la settima edizione del reality show, in onda da settembre. I rumors circolati fino a qualche tempo fa, dunque, erano fondati. Se non avesse declinato la richiesta,sarebbe stata una delle concorrenti del reality di Canale 5. La decisionenon è andata a genio a, che sperava di vederla sul piccolo schermo: “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per ...

